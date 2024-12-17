وصفة الفراخ بالبارميزان السهلة ، هو طبق ايطالي امريكي عبارة عن صدور فراخ مقرمشة متغطية بصلصة الطماطم والجبنة ، وعادة بيتم تقديمها مع السباجيتي مع صلصة المارينارا.

المقادير لفردين ، تقدري تضاعفي الكمية زي ما انتي عايزة.

المكونات:

صلصة الطماطم:

- 800 جرام طماطم.

- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

- 2 فص ثوم مفرومين.

- 2 معلقة كبيرة من اوراق الريحان مفرومة.

- ¼ معلقة صغيرة سكر.

- ملح حسب الذوق.

للفراخ والمكرونة:

- ¼ كوباية دقيق.

- 1 بيضة كبيرة.

- ¾ كوباية من فتات البانكو (او بقسماط مطحون).

- ¼ كوباية جبنة بارميزان مبشورة.

- 2 شريحة صدور فراخ منزوعة الجلد والعضم.

- الملح والفلفل الاسود حسب الذوق.

- 6 معالق كبيرة زيت نباتي.

- 60 جرام جبنة موتزاريلا طازة كاملة الدسم متقطعة شرايح رفيعة.

- 1 معلقة كبيرة من اوراق الريحان الطازة مفرومة.

- 115 جرام مكرونة سباجيتي.

وصفة الفراخ بالبارميزان.1

طريقة التحضير:

1- اول حاجة حضري الصلصة ، اضربي الطماطم في محضر الطعام لحد ما تبقى ناعمة ، حوالي من 6 – 8 ضربات ، بعدها هاتي طاسة حطي فيها الزيت على نار متوسطة وضيفي الثوم المفروم لمدة دقيقتين تقريبا لحد ما ريحته تظهر ، ضيفي الطماطم وسيبي الخليط يغلي على نار هادية لمدة 10 – 15 دقيقة ، لحد ما يبقى قوامه سميك شوية ، ارفعي الطاسة من على النار ، وضيفي السكر, الريحان, الملح, الفلفل الاسود حسب الرغبة ، وغطي الطاسة وسيبيها على جنب.

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2- لتحضير الفراخ والمكرونة ، اظبطي رف الفرن بحيث يبقى في النص تقريبا ، واظبطي الشواية على درجة حرارة عالية.

في طبق حطي الدقيق ، وفي طبق تاني حطي البيض واضربيه بالشوكة ، وفي طبق تالت اخلطي فتات البانكو مع الجبنة البارميزان ، جففي الفراخ بمناديل المطبخ عشان تتخلصي من اي ماية زيادة عليها ، وبعدين تبليها بالملح والفلفل الاسود ، اغمسي كل قطعة فراخ في الدقيق ، بعدين في البيض ، وبعدين في فتات الخبز.

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3- في طاسة كبيرة سخني الزيت على نار متوسطة لعالية ، لما الزيت يسخن كويس حمري الفراخ على الجانبين لحد ما ياخد لون دهبي ، وبعدها طلعيه وحطيه على صينية فرن.

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4- وزعي الجبنة الموتزاريلا على وش الفراخ ، ودخليها الفرن لحد ما الجبنة تدوب ، بعدها خرجيها من الفرن وحطي على وشها صلصة الطماطم.

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5- اسلقي المكرونة ، وصفيها ، وامزجي معاها كمية من صلصة الطماطم اللي حضرناها ، وقدميها مع الفراخ.