جوائز “ذا بيست” .. التشكيلة المثالية لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم، عن التشكيلة المثالية لعام 2024، في حفل جوائز “ذا بيست”، المقام في العاصمة القطرية، الدوحة.

وسيطر ريال مدريد على التشكيل بتواجد 5 لاعبين، وهم: توني كروس، داني كارفاخال، جود بيلينجهام، روديجر، وفينيسيوس جونيور.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا/الأرجنتين).

خط الدفاع: ساليبا (آرسنال/فرنسا)، روبن دياز (مانشستر سيتي/البرتغال)، روديجر (ريال مدريد/ألمانيا)، كارفاخال (ريال مدريد/إسبانيا).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي/إسبانيا)، كروس (ريال مدريد/ألمانيا)، بيلينجهام (ريال مدريد/ألمانيا).

خط الهجوم: لامين يامال (برشلونة/إسبانيا)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/البرازيل)، هالاند (مانشستر سيتي/النرويج).