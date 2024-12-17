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جوائز “ذا بيست” .. التشكيلة المثالية لعام 2024

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم، عن التشكيلة المثالية لعام 2024، في حفل جوائز “ذا بيست”، المقام في العاصمة القطرية، الدوحة.

وسيطر ريال مدريد على التشكيل بتواجد 5 لاعبين، وهم: توني كروس، داني كارفاخال، جود بيلينجهام، روديجر، وفينيسيوس جونيور.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا/الأرجنتين).

خط الدفاع: ساليبا (آرسنال/فرنسا)، روبن دياز (مانشستر سيتي/البرتغال)، روديجر (ريال مدريد/ألمانيا)، كارفاخال (ريال مدريد/إسبانيا).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي/إسبانيا)، كروس (ريال مدريد/ألمانيا)، بيلينجهام (ريال مدريد/ألمانيا).

خط الهجوم: لامين يامال (برشلونة/إسبانيا)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/البرازيل)، هالاند (مانشستر سيتي/النرويج).

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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