موسم الشتا هو موسم الالوان الدافية العميقة والغنية ، وسواء كنتي عايزة الوان للمناسبات او بس عايزة لوك انيق لضوافرك ، النهاردة هنشارك معاكم الوان مانيكير موضة لموسم الشتا للسنة الجديدة.
1- لون ازرق مات:
2- اللون الاخضر:
3- رمادي فرينش:
4- اللون التيل:
5- اللون النبيتي:
6- لون بيبي بلو:
7- ازرق فولاذي مع لمسة بتلمع:
8- اللون الموف:
9- ازرق تلجي مع جليتر:
10- اللون الهافان:
11- لون قرمزي عميق:
12- اللون البينك:
13- لون بني محمر:
14- اخضر ماربل:
15- لون احمر ياقوتي كلاسيكي:
16- لون ازرق كوبالت:
17- اومبري بدرجات طبيعية:
18- ازرق تلجي:
19- ازرق بحري:
20- مزيج بين الاخضر الترابي والبيج:
21- لون فحمي كلاسيكي:
22- تركواز مات:
23- اللون الارجواني:
24- رمادي مات:
25- رمادي تلجي مع فرينش ستايل:
26- اللون اللافندر:
27- الKnit ستايل:
28- نبيتي عميق:
29- لون ازرق بحري مع دهبي:
30- لون الكرز الغامق:
31- ازرق عميق لامع:
32- رمادي فاتح:
33- ازرق بحري مات:
34- ازرق رمادي لامع:
35- مزيج احمر جليتر مع نيود:
36- رقاقات التلج:
37- ازرق تلجي فرينش:
38- نيود ناعم:
39- اللون البرقوقي:
40- ازرق سماوي لامع:
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