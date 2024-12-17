موسم الشتا هو موسم الالوان الدافية العميقة والغنية ، وسواء كنتي عايزة الوان للمناسبات او بس عايزة لوك انيق لضوافرك ، النهاردة هنشارك معاكم الوان مانيكير موضة لموسم الشتا للسنة الجديدة. 1- لون ازرق مات: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.1 2- اللون الاخضر: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.2 3- رمادي فرينش: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.3 4- اللون التيل: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.4 5- اللون النبيتي: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.5 6- لون بيبي بلو: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.6 7- ازرق فولاذي مع لمسة بتلمع: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.7 8- اللون الموف: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.8 9- ازرق تلجي مع جليتر: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.9 10- اللون الهافان: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.10 11- لون قرمزي عميق: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.11 12- اللون البينك: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.12 13- لون بني محمر: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.13 14- اخضر ماربل: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.14 15- لون احمر ياقوتي كلاسيكي: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.15 16- لون ازرق كوبالت: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.16 17- اومبري بدرجات طبيعية: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.17 18- ازرق تلجي: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.18 19- ازرق بحري: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.19 20- مزيج بين الاخضر الترابي والبيج: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.20 21- لون فحمي كلاسيكي: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.21 22- تركواز مات: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.22 23- اللون الارجواني: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.23 24- رمادي مات: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.24 25- رمادي تلجي مع فرينش ستايل: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.25 26- اللون اللافندر: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.26 27- الKnit ستايل: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.27 28- نبيتي عميق: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.28 29- لون ازرق بحري مع دهبي: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.29 30- لون الكرز الغامق: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.30 31- ازرق عميق لامع: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.31 32- رمادي فاتح: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.32 33- ازرق بحري مات: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.33 34- ازرق رمادي لامع: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.34 35- مزيج احمر جليتر مع نيود: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.35 36- رقاقات التلج: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.36 37- ازرق تلجي فرينش: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.37 38- نيود ناعم: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.38 39- اللون البرقوقي: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.39 40- ازرق سماوي لامع: الوان مانيكير موضة لموسم الشتا.40

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