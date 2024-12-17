جوائز “ذا بيست” .. أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - فاز الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب في العالم، لعام 2024، ضمن حفل جوائز “ذا بيست” الذي ينظمه الفيفا.

وقاد أنشيلوتي الميرنجي للتتويج بأربعة ألقاب خلال العام الحالي (كأس السوبر الإسباني، الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي).

وقال المدرب الإيطالي عقب حصوله على الجائزة: “رأيت هنا بعض اللاعبين الذي دربتهم سابقاً، وهذا شرف حقيقي لي أن أحصل على هذه الجائزة”.

وأضاف: “أريد مشاركة هذه الجائزة من نادي ريال مدريد واللاعبين ورئيسه الذي منحني الفرصة لأكون مدرباً لأفضل فريق في العالم”.

وأتم: “يجب أن أشارك هذه الجائزة مع عائلتي وزوجتي التي تدعمني منذ بدايتي كلاعب محترف في عام 1976 والآن أنا أعمل في كرة القدم منذ 48 عاماً، وهي السبب الوحيد أنني بعد هذه الفترة الطويلة لا أزال حياً ومتواجداً في اللعبة”.