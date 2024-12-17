انت الان تتابع خبر “ارتفاع جديد” سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في محلات الصاغة بمصر والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الساعات القليلة الماضية ويأتي هذا الارتفاع بعد أن شهدت أسهم العملات المشفرة تراجعاً ملحوظاً، وذلك إثر إعلانها أول أمس الاثنين بالإضافة إلى ذلك، جاءت تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتزيد من التوقعات التي تؤكد علي انخفاض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، مما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

شهدت أسعار الذهب استقراراً صباح اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 وذلك بعد ارتفاع طفيف في كافة أعيرة الذهب للبيع والشراء داخل محلات الصاغة المصرية خلال تعاملات يوم الثلاثاء وهذا الاستقرار يأتي بالتزامن مع ثبات سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية ووفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فقد استقر سعر الذهب العالمي في الأسواق الدولية، مما انعكس على السوق المحلية في مصر ويعتبر هذا الاستقرار مؤشراً إيجابياً للمستهلكين والمستثمرين، ومن خلال هذه السطور، نستعرض أحدث التحديثات لسعر الذهب في السوق المحلية والعالمية

عيار الذهب سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه) عيار 24 3834 3811 عيار 21 3355 3335 عيار 18 2875 2858 عيار 14 2243 2229 الجنيه الذهب عيار 21 26840 26680 أونصة الذهب (بالدولار) 2397 2396

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

يختلف سعر الذهب في مصر بشكل ملحوظ بناءً على المصنعية من محل صاغة لآخر. حيث يتراوح متوسط تكلفة المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، وذلك بناءً على نوع عيار الذهب والتفاوت بين المحلات المختلفة وهذه الفروقات قد تتغير أيضًا من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وعادةً ما تمثل تكلفة المصنعية نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب وكلما زادت نسبة المعادن المضافة إلى الذهب، يقل القيراط، مما يؤثر على السعر النهائي.