انت الان تتابع خبر بالقرمشة الخطيرة والتتبيلة السرية.. أعملي فراخ كنتاكي بالطعم الأصلي أحلى من الجاهزة من جمالها مش هتبطلي تعمليها والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - فراخ كنتاكي من أشهر طرق تجهيز الفراخ في جميع البلاد المختلفة، فهي تتميز بطعمها المقرمش المميز، ويتم تحضيرها بطريقة خاصة مع تغطيتها من التوابل والبهارات التي تعطيها طعمًا مميزًا رائعًا، يمكننا اليوم أن نقدمها لكم بطريقة ناجحة تمامًا، ومضمونة من حيث القرمشة والرائحة الذكية، قد تنال اعجاب كل من يتذوقها وتصبح وجبة الغداء المثالية لدى أفراد الأسرة.
طريقة عمل فراخ كنتاكي
تعتبر فراخ كنتاكي من أطيب المأكولات الجاهزة السريعة والمطلوبة جدًا، لدى جميع الشباب والأطفال، والأسر عند الخروجات والمتنزهات، ونقبل على شرائها باستمرار، واليوم قررنا أن يتم عملها فيالمنزل بجودة مضمونة ومكونات أمنه يمكننا تناولها مع السلطات والمخللات داخل جميع أنواع السندوتشات الفينو والعيش البلدي بجانب أطيب الصوصات، وخطوات تحضيرها كالاتي:
المكونات:
- فرخة مقطعة.
للنقع:
- شرائح ليمون.
- نصف ملعقة صغيرة (قرفة، حبهان، قرنفل، لوري).
- نصف كوب سكر.
- نصف كوب ملح.
- خل.
التتبيلة:
- ثوم مفروم (ملعقة صغيرة).
- اثنان ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- بصل بودر.
- زعتر.
- زنجبيل.
- فلفل أسود.
- ملح ليمون.
- شطة.
- فلفل أبيض.
- بابريكا.
- ملح.
- مرقة بودر.
- اثنان كوب حليب رائب.
خليط التغطية:
- ثلاثة أكواب دقيق.
- ثلاثة أرباع كوب نشا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- بصل بودر.
- ثوم بودر.
- بابريكا.
- فلفل أبيض.
- شطة.
- مرقة بودر.
- زنجبيل.
- مستردة.
طريقة التحضير والتقديم:
- أولاً، نقطع الفرخة إلى 8 قطع، ونقوم بعمل فتحات على الفراخ لسهولة دخول التتبيلة والتسوية.
- نجهز بولة ونضع فيها 2 لتر ماء ونضيف فيها شرائح الليمون، والقرفة والحبهان والقرنفل واللوري، مع السكر والملح وأيضاً الخل.
- ثم نضع قطع الفراخ في هذا الماء المبهر للنقع لمدة كافية ولتكن ساعتين على الأقل داخل الثلاجة.
- ثم بعد ذلك نصفيها جيداً.
- نجهز بولة ونضع فيها ثوم بودر وبصل بودر، وملعقة صغيرة ثوم مفروم، وأيضاً شطة، زعتر، زنجبيل، فلفل أسود، ملح ليمون، ومع كل هذا نضيف عليهم أيضاً فلفل أبيض، بابريكا، ملح، مرقة بودر، وأخيراً الحليب الرائب.
- نضع قطع الدجاج داخل التتبيلة.
- نغلفها داخل التتبيلة جيداً، حتى تتشرب التتبيلة كاملة ونتركها مرة أخرى لمدة ليلة كاملة على الأقل داخل الثلاجة.
- ومن ثم نجهز التغطية الخارجية، خليط التغطية، بولة مناسبة الحجم ونضع داخلها الدقيق، والنشا، والملح، والبصل البودر، والثوم البودر، بابريكا، فلفل أبيض، شطة، مرقة بودر، زنجبيل، مستردة.
- نغلف قطع الفراخ داخل التغطية ثم نضعها داخل الماء ثواني ومن ثم ندخلها ثانية داخل التغطية مرة أخرى.
- ثم نجهز حلة ونضع داخلها زيت كافي نسخنه جيداً وننزل بالفراخ الكنتاكي، يتم تحميرها على نار من عالية إلى وسط لمدة 15 دقيقة.
- ثم بعد ذلك نضعها على مصفاة، وتكون جاهزة للطعام بأشهى طعم لذيذ جداً ومقرمش وبنفس الجودة الجاهزة.
- نستطيع أن نستمتع بأحلى طعم لذيذ داخل السندوتشات في الوجبات الغذائية مثل الغداء، وأثناء الخروجات والتنزهات.