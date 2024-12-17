انت الان تتابع خبر بالقرمشة الخطيرة والتتبيلة السرية.. أعملي فراخ كنتاكي بالطعم الأصلي أحلى من الجاهزة من جمالها مش هتبطلي تعمليها والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - فراخ كنتاكي من أشهر طرق تجهيز الفراخ في جميع البلاد المختلفة، فهي تتميز بطعمها المقرمش المميز، ويتم تحضيرها بطريقة خاصة مع تغطيتها من التوابل والبهارات التي تعطيها طعمًا مميزًا رائعًا، يمكننا اليوم أن نقدمها لكم بطريقة ناجحة تمامًا، ومضمونة من حيث القرمشة والرائحة الذكية، قد تنال اعجاب كل من يتذوقها وتصبح وجبة الغداء المثالية لدى أفراد الأسرة.

طريقة عمل فراخ كنتاكي

تعتبر فراخ كنتاكي من أطيب المأكولات الجاهزة السريعة والمطلوبة جدًا، لدى جميع الشباب والأطفال، والأسر عند الخروجات والمتنزهات، ونقبل على شرائها باستمرار، واليوم قررنا أن يتم عملها فيالمنزل بجودة مضمونة ومكونات أمنه يمكننا تناولها مع السلطات والمخللات داخل جميع أنواع السندوتشات الفينو والعيش البلدي بجانب أطيب الصوصات، وخطوات تحضيرها كالاتي:

المكونات:

فرخة مقطعة.

للنقع:

شرائح ليمون.

نصف ملعقة صغيرة (قرفة، حبهان، قرنفل، لوري).

نصف كوب سكر.

نصف كوب ملح.

خل.

التتبيلة:

ثوم مفروم (ملعقة صغيرة).

اثنان ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

بصل بودر.

زعتر.

زنجبيل.

فلفل أسود.

ملح ليمون.

شطة.

فلفل أبيض.

بابريكا.

ملح.

مرقة بودر.

اثنان كوب حليب رائب.

خليط التغطية:

ثلاثة أكواب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

بصل بودر.

ثوم بودر.

بابريكا.

فلفل أبيض.

شطة.

مرقة بودر.

زنجبيل.

مستردة.

طريقة التحضير والتقديم: