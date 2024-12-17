انت الان تتابع خبر أخف وألذ الحلويات المثالية.. كيكة الزبادي بقوام طري زي القطن سهلة وسريعة واقتصادية وطعمها تحفة والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - تعد كيكة الزبادي من أهم الحلويات المميزة، فهي تتميز بقوامها الطري والخفيف، لذلك يفضل تناولها كوجبة خفيفة على مدار اليوم مع كوب من الشاي الساخن أو الحليب، أو العصائر الطبيعية المنعشة، كما يمكن تزيينها لتقدم في المناسبات المختلفة، وسوف نتعرف على كيفية تحضير كيكة الزبادي المثالية من خلال هذا المقال، تابعونا للتعرف على التفاصيل.
طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة
إليكم أسهل طريقة لإعداد كيكة الزبادي المميزة من خلال اتباع خطوات بسيطة بمكونات متوفرة في كل منزل، فهي لا تحتاج للكثير من الوقت أو التكاليف، وتعتبر من الحلويات الاقتصادية، خطوات التحضير كالتالي:
المكونات:
- كوب ونصف من الدقيق.
- كوب من الزبادي.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- كوب سكر.
- 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
طريقة التحضير:
- قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي وأضيفي بداخله الزيت والسكر، واخلطي جيداً حتى الحصول على خليط متجانس بعد أن يذوب السكر تماماً.
- ثم قومي بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع إضافة الفانيليا واستمرار الخلط.
- أضيفي أيضاً الزبادي لهذا الخليط السائل وأعيدي الخلط المستمر على أعلى سرعة للحصول على القوام المطلوب السائل الكثيف.
- في وعاء، أضيفي هذا الخليط ثم قومي بنخل الدقيق عليه وأضيفي رشة الملح والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم.
- باستخدام مضرب يدوي، قومي بتقليب المكونات من أسفل إلى أعلى برفق حتى يختفي خليط الدقيق تماماً ونحصل على خليط كيكة سلس.
- أحضري قالباً وضعي طبقة من ورق الزبدة ثم أضيفي هذا الخليط الذي تم تحضيره.
- أدخلي القالب في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط، وتترك الكيكة حتى تنضج تماماً لمدة لا تقل عن 35 دقيقة، ثم يتم اختبارها من خلال استخدام خلة الأسنان.
- إذا خرجت نظيفة، تكون الكيكة قد نضجت بشكل كامل.
- أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها حتى تبرد في الخارج.
- يمكن تزيينها بالكريم شانتيه والفواكه حسب الرغبة أو تقطيعها سادة وتقديمها مع كوب الشاي الساخن.