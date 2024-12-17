انت الان تتابع خبر أخف وألذ الحلويات المثالية.. كيكة الزبادي بقوام طري زي القطن سهلة وسريعة واقتصادية وطعمها تحفة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد كيكة الزبادي من أهم الحلويات المميزة، فهي تتميز بقوامها الطري والخفيف، لذلك يفضل تناولها كوجبة خفيفة على مدار اليوم مع كوب من الشاي الساخن أو الحليب، أو العصائر الطبيعية المنعشة، كما يمكن تزيينها لتقدم في المناسبات المختلفة، وسوف نتعرف على كيفية تحضير كيكة الزبادي المثالية من خلال هذا المقال، تابعونا للتعرف على التفاصيل.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

إليكم أسهل طريقة لإعداد كيكة الزبادي المميزة من خلال اتباع خطوات بسيطة بمكونات متوفرة في كل منزل، فهي لا تحتاج للكثير من الوقت أو التكاليف، وتعتبر من الحلويات الاقتصادية، خطوات التحضير كالتالي:

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من الزبادي.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب سكر.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير: