انت الان تتابع خبر تراجع مفاجئ… سعر الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 2 / 2 / 1446 بسبب الدولار والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 2 / 2 / 1446 هجرياً، تراجعاً في أسعار الذهب اليوم في السعودية بشكل قليل، حيث تراجعت أسعار الذهب عيار 21 بنجو 4 ريال، وذلك مقارنة بأسعار الذهب أمس الإثنين، وذلك بالتزامن مع تراجع في سعر الذهب العالمي، ومن خلال السطور القليلة القادمة نستعرض سوياً أسعار الذهب بمختلف الأعيرة اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 / 2 / 1446

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية لعيار 21، 253.70 ريال للجرام الواحد، فيما شهدت أسعار الذهب أمس في نهاية التعاملات لذات العيار 257.55 ريال، ليسجل انخفاضاً ملحوظاً بنحو 4 ريال، وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب وفقاً لأخر تحديث.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18، بلغ 217.46 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 بلغ 253.70 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22، بلغ 265.78 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 بلغ، 289.94 ريال.

سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية

هذا وقد سجل سعر أونصة الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية للبيع والشراء حتى هذه اللحظة، كالتالي:

سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية بلغت 9.018.19 ريال للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية بلغت 9.021.94 ريال للشراء.

سعر الجنيه الذهب في السعودية الثلاثاء 2 / 2 / 2024

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في المملكة، كما يلي:

أسعار الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21، 2.435.51 ريال.

أسعار الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 22، 2.551.49 ريال.

أسعار الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 24، 2.783.44 ريال.

أسعار السبيكة الذهب في السعودية اليوم

وجاءت أسعار سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية 6 / 8 / 2024، كالتالي:

سبيكة ذهب وزن 1 جرام، بلغت 318.94 ريال.

سبيكة ذهب وزن 5 جرام، بلغت 1.507.70 ريال.

سبيكة ذهب وزن 10 جرام، بلغت 2.980.61 ريال.

سبيكة ذهب وزن 50 جرام، بلغت 14.700.07 ريال.

سبيكة ذهب وزن 100 جرام بلغت 29.342.15 ريال.

سعر سبيكة ذهب وزن 1 كيلو بلغت 291.971.77 ريال.

سعر أوقية الذهب بالدولار عالمياً

الجدير بالذكر أن سعر الذهب في البورصات العالمية، سجل في المعاملات الفورية اليوم الثلاثاء نحو 2.403.10 دولار.