انت الان تتابع خبر تعرف على..طريقة الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية 1446 عبر منصة سكني sakani.sa والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أفادت وزارة الإسكان السعودية بكيفية الاستعلام عن استحقاق سكني وذكرت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم السكني، ويعتبر برنامج دعم السكن من أهم المبادرات التي تقدمها الحكومة السعودية لدعم أصحاب الدخل المنخفض في الحصول على مسكن مناسب، وقد وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الاستحقاق باستخدام رقم الهوية الوطنية وذلك لتسهيل الأمر على المتقدمين الراغبين في معرفة أهليتهم للحصول على الدعم.

استحقاق سكني برقم الهوية 2024

من خلال الخطوات التي وضحتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية يمكن للمتقدمين للحصول على الدعم السكني ومعرفة ما إذا كانوا مستحقين لهذا الدعم أم لا بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها للاستعلام وهذه الإجراءات تكون على النحو التالي:

التوجه إلى موقع سكنى الالكتروني.

قم بتسجيل الدخول باستخدام المعلومات السابقة المسجلة.

قم بالتوجه إلى ايقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بالنقر على حالة الاستحقاق.

ضع الرقم الوطني في الخانة المخصصة له.

نقوم بإدخال كود التحقق في المكان المحدد له.

انقر على كلمة “الاستعلام وسوف يوفر الموقع النتيجة سواء كانت قبولًا أو رفضًا.

شروط استحقاق سكني برقم الهوية

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المتقدمين الذين يسعون للحصول على الدعم السكني وذلك قبل أن يقوم أي شخص بالتسجيل في برنامج الدعم وتفاصيل هذه الشروط تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي أو سعودية الجنسية.

أن يكون المتقدم من المقيمين داخل المملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

يجب أن يكون الدخل الشهري للفرد المتقدم للحصول على الدعم أقل من 14000 ريال سعودي.

يتطلب وجود حساب مصرفي وتقديم الطلب برقم الآيبان للاستفادة من الدعم عبره.

القدرة على دفع الأقساط في الأوقات المحددة.

المستمسكات والوثائق اللازمة

شرط الحصول على الدعم هو أن يكون المتقدم قد يملك ما يثبت على عدم استفادته من هذا الدعم سابقا عندما ترغب في الحصول على وحدة سكنية من الوحدات التي توفرها وزارة الإسكان السعودية من خلال منصة سكني يجب عليك التعرف على الخصائص التي تميز هذه الوحدات وهذه المميزات تكون على النحو التالي: