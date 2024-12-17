طارق العريان يكشف عن موقف طريف جمعه بـ أحمد زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج طارق العريان عن كواليس وأسرار خلال تصوير فيلم «الإمبراطور»، مع الفنان أحمد زكي، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على قناة dmc.

تصريحات طارق العريان

وقال طارق العريان أنه كان خجولًا في البداية خلال تصوير المشاهد مع أحمد زكي، خصوصًا في أول يوم تصوير، وصرح عن مواقف طريفه جمعته بالفنان أحمد زكي، قائلًا له: «أنا كنت بمثل وأنت لسه كنت بتلبس شورت».

كما صرح طارق العريان، أن أخاه نصحه بأن يحصل على كورس لكسر خجله، مشيرََا إلى أن الكورس الذي خضع له في أمريكا كان غريبًا، حيث تضمن تجارب تمثيلية، مثل وضعهم في تجربة غرق مركب وسؤالهم عمّن سيعيش ومن سيموت، وقال طارق إنه سيعيش لأنه سيصبح شيئًا عظيمًا وسيؤثر في الناس.

كواليس الفيلم

وبعد عرض فيلم «الإمبراطور»، عبّر عن شعوره بالإحباط، لأنه شعر أن الفيلم لم يكن كما كان يتصور، خصوصًا أن فكرته الأولية كانت مستوحاة من فيلم «Scarface»، ورغم أن العرض الخاص كان ناجحًا، إلا أن طارق لم يركز على رد فعل الجمهور الداخلي، حيث شعر وقتها بأنه لم يصل إلى المستوى الذي كان يتوقعه، ومع مرور الوقت واجه الواقع ورضي عن الفيلم.