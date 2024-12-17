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رياض - احمد صلاح - تعرفي على اضمن طريقة صبغة شعر بني، حيث الأمينات العطرية الموجودة في صبغات الشعر هي مواد عدوانية يمكن أن تلحق الضرر بشعرك ولكنها تسبب أيضًا الحساسية أو السرطانيات الأكثر خطورة، حيث تأتي هذه المواد الكيميائية في المرتبة الثانية بعد التبغ كعامل خطر لهذا السرطان! ولقد وجدنا حلولًا طبيعية بدون آثار جانبية.

صبغة شعر بني

تعرفي أيضا على افضل طريقة صبغ الشعر بالبيت، إذا كنت تستخدم أصباغًا كيميائية بالفعل، فمن الأفضل إيقافها على الفور. حيث يستخدم 50٪ من النساء و 20٪ من الرجال صبغات الشعر الكيميائية الضارة. هذه معلومات تبعث على الاسترخاء ولكنها، من خلال تلوين شعرك بطريقة طبيعية، سوف تحافظ عليه دون إساءة معاملته، وسوف تحمي البيئة وتتجنب أي خطر للإصابة بالحساسية أو الضرر بفروة الرأس.

تعرفي على طريقة صبغة شعر بني بمواد طبيعية 100% ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة

صبغ الشعر بالقهوة

سواء كنت تحب شرب القهوة أم لا، يمكنك استخدامها لصبغ شعرك بشكل طبيعي دون آثار جانبية. هذا لأن القهوة، تمامًا مثل الشاي، غنية باللاشياء المفيدة التي يمكن أن تساعدك على تقوية لون شعرك إذا كان داكنًا.لهذا،

فإن الوصفة الأولى السهلة لصبغ شعرك اتبع الخطوات الأتية:

هي خلط ملعقة كبيرة (بين 15 و 20 جرامًا) من البن المطحون الشامبو الخاص بك.

ثم استحمي باستخدام هذا المزيج كما تفعل عادةً مع الشامبو.

اتركيه لمدة 10 إلى 20 دقيقة ثم اشطفي شعرك.

ثم كرري هذا مرارًا وتكرارًا قدر ما تشاء حتى يصبح شعرك داكنًا بدرجة كافية حسب رغبتك.

الوصفة الثانية لصبغ الشعر

لتغميق شعرك بالقهوة أو جعله أقوى ما يمكن.

اسكبي القهوة بارده على شعر رطب لمدة ساعة ثم غطي شعرك بمنشفة.

أخيرًا، اشطفي شعرك واستخدمي مزيجًا من الماء الفاتر والخل لإزالة حبوب القهوة.

سيسمح ذلك بإصلاح اللون. هذه الطريقة مثالية للشعر الأسود.

صبغ الشعر بالحنة الطبيعية

الحناء بلا شك واحدة من أقدم منتجات التلوين الطبيعي. تم استخدامه منذ العصور القديمة من قبل النساء لصبغ شعرهن وكذلك بشرتهن. يأتي مسحوق الحناء من شجرة تنمو في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا. هذا المسحوق العشبي، على الرغم من كونه أخضر، يمنح الشعر صبغة حمراء برتقالية. هذا بسبب صبغة برتقالية زهرية طبيعية تسمى لاوسون.

ولتحضير صبغة الحنة الطبيعية،

اخلطي ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء بالماء المغلي حتى تحصلي على عجينة سميكة بدرجة كافية.

ثم نترك المزيج في مكان بارد، وقم بتغطيته لحمايته من الضوء لمدة عشر إلى اثنتي عشرة ساعة.

ضعي المعجون على شعرك بفرشاة ثم لفي شعرك بمنشفة أو كيس بلاستيكي.

ثم اترك الحناء تقوم بعملها لمدة ساعة إلى أربع ساعات حسب اللون المطلوب أغمق أو أغمق.

عندما يحين الوقت، اشطفي جيدًا واستخدمي البلسم.

صبغ الشعر بالشاي

يحتوى الشاي على مادة التانينات التي لها قوة تلوين قوية للشعر البني على وجه الخصوص. ينصح بالشاي الأسود لتغميق لون الشعر الأسود وأيضًا لإخفاء الشيب.

اغلي لترًا من الماء، ثم اسكبي 200 جرام من أوراق الشاي الأسود فيه واتركه يغلي لمدة ثلاثين دقيقة تقريبًا.

ثم اتركه ينقع لمدة أربع وعشرين ساعة. صفي المزيج واشطف شعرك به قبل الشامبو وبعده.

صبغ الشعر عن طريق شاي البابونج

تريدي تفتيح شعرك؟ يمكن أن يساعدك شاي البابونج على فعل ذلك، وهو فعال بشكل خاص لمن لديهم شعر أشقر بالفعل.

لاستخدام شاي البابونج لتفتيح شعرك:

ينقع نصف كوب من أزهار البابونج في الماء المغلي.

دع المزيج لمدة نصف ساعة حتى ينقع ويبرد، ثم صفي الزهور.

بعد غسل شعرك، اسكبي الشاي المخمر على شعرك الرطب 10 مرات على الأقل.

انتظري لمدة 16 دقيقة قبل غسلها.

يمكنك استخدام هذا العلاج مرة واحدة، لكنه يكون أكثر فاعلية عند استخدامه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحفاظ على اللون الزاهي الجميل.

استخدام الشاي لتفتيح لون الشعر