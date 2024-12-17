رئيس النواب: هناك نواب دخلوا "نادى المائتين" فى الحصول على كلمات تحت القبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:39 مساءً - قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن هناك نواب دخلوا في عدد مرات حصولهم علي الكلمة إلي "نادي المائتين" خلال الجلسات العامة، وهناك من دخل إلي نادي المائه، وذلك في ضوء التنوع الذي تشهده الجلسات في الحصول علي الكلمات خلال مناقشة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية التي ينظرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الذي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وأشار "جبالي" إلي حرصه علي أن تكون الأولوية للنواب ذو الفرصة الاقل في الحصول علي الكلمة.

جدير بالذكر، أن النائب محمود الضبع قد استعرض تفاصيل مشروع القانون وأهدافه وفي مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.

وقال "الضبع"، إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

ولفت الضبع إلي أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.