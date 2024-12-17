7 فوائد من زيت الكافور لن تستغني عنه بعد اليوم

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رياض - احمد صلاح - 7 فوائد من زيت الكافور، شجرة الكافور التي نحصل منها على زيت الكافور موطنها الأصلي كان في أستراليا ومع الوقت ونظرًا لأهمية زيت الكافور الصحية انتشرت زراعة شجرة الكافور في جميع أنحاء العالم للاستفادة من زيت الكافور في الكثير من الأشياء فما هي فوائد زيت الكافور؟

زيت شجرة الكافور

أوراق شجرة الكافور تتميز بشكلها البيضاوي يتم استخراج زيت الكافور بعد تجفيف الأوراق وطحنها جيدًا ومن ثم تقطيرها للحصول على زيت الكافور منها ويستخدم زيت الكافور كدواء للكثير من الحالات المرضية وفي تلك الحالة يتم تخفيف الزيت أولًا قبل استخدامه.

خصائص زيت الكافور العلاجية

أما عن خصائص وفوائد زيت الكافور العلاجية فهي عديدة منها:

تقليل آلام المفاصل

يدخل الكافور كعنصر أساسي في الأدوية المسكنة للآلام وخاصةً المسكنات الموضعية مثل المراهم أو البخاخات أو الكريمات ولكنه ليس هو المسئول عن تسكين الألم حيث أنه يعمل فقط على صرف العقل عن الشعور بالألم من خلال إعطاء شعور البرد أو الدفء للجسم.

يدخل زيت الكافور في أدوية السعال لأنه يقضي على الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي سواء كانت فيروسات أو بكتيريا كما أنه يساعد على التخلص من المخاط الموجود في الممرات الهوائية من خلال تحريك أهداب الرئتين وبذلك تنتهي العدوى بشكل أسرع.

تطهير وتعقيم الجروح

ونلاحظ وجود زيت الكافور في المراهم والكريمات المطهرة للجروح للقضاء على العدوى وإذا لم تتواجد تلك الكريمات يمكننا استخدام زيت الكافور المخفف بتطهير الجرح وتعقيمه لمنع العدوى من الانتشار.

التخلص من قمل الرأس

يساعد زيت الكافور من مرة واحدة في القضاء على قمل الرأس والبيض بنسبة 100% ولا يؤثر على الرأس أو الشعر بأي سلب.

تهدئة الأعصاب

زيت الأوكالبتوس المعروف بزيت الكافور يعمل على تهدئة الأعصاب وخاصةً قبل العمليات الجراحية حيث يمكن استنشاقه قبل بدء العملية بخمس دقائق للشعور بالراحة والاسترخاء.

فوائد زيت الكافور العامة

القضاء على القوارض