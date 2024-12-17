انت الأن تتابع خبر "مفعوله حير العالم والعلماء" .. لن تصدق ماذا يحدث في جسمك عند تناول «الفول السوداني» لمدة 7 أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - باتت أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر التحديات الصحية التي تواجه الأفراد، ولعل ارتفاع معدلات الكوليسترول أحد أبرز العوامل التي تسبب حدوث هذا النوع من الأمراض، ولذلك التفت البعض إلى العناية بصحتهم فباتوا يبحثون عن عناصر يتم إدخالها ضمن النظام الغذائي لخفض مستوى الكوليسترول وتحسين صحة الدماغ وتقوية القدرات العقلية، وأبرز هذه العناصر تكون “المكسرات”.

دراسة تكشف قدرة الفول السوداني على تحسين عمل المخ

قام بعض المختصين بإجراء دراسة على أربعة آلاف وثمانمائة فرد بالغ من الصين تتجاوز أعمارهم الخمسة وخمسون عامًا، والتي أوضحت أن تناول عشرة غرامات من المكسرات بشكل يومي وهو ما يعادل 2 ملعقة صغيرة يعمل على تعزيز الأداء العقلي ويُحسن مستوى التفكير ويُنشط الذاكرة.

فيما أوضحت الباحثة الأساسية في هذه الدراسة الدكتورة “مينغ لي” أن هناك علاقة قوية تجمع بين الإدراك وتناول الفول السوداني عند المتقدمين بالعمر بالصين وبالتالي المساعدة على تجاوز المشكلات العقلية التي تصيبهم أبرزها “الخرف” وتعزيز الإدراك بمعدل ستون بالمائة عند المقارنة من الأفراد الذين لا يتناولون المكسرات، حيث أنه يضم مواد مكافحة للالتهابات والأكسدة والتي تحد من التدهور العقلي.

كما أن هذه الدراسة قامت بتحليل الأرقام التي جاءت ضمن “مسح التغذية الصحية الصيني” على مدار اثنين وعشرين سنة، حيث تم تقدير سبعة عشر بالمائة من الأفراد المشاركين تم قائمة الأفراد الذين يتناولون المكسرات بشكل منتظم وأكثرها “الفول السوداني”

فائدة المكسرات

تحدث الدكتورة “لي” أن المكسرات ممتلئة بالدهون الصحية، البروتين، الألياف الغذائية التي يؤدي إلى خفض معدلات الكوليسترول وتعزيز الصحة المعرفية، كما أنها غنية بالأحماض الدهنية مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 ومن أنواع هذه المكسرات اللوز، الفستق، الجوز، الفول السوداني.

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