انت الأن تتابع خبر في 7 أيام تطويل الشعر بخلطة سحرية تزيد من نمو الشعر وتغذيته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفة طبيعية لتطويل الشعر، بالنسبة للكثيرين من السيدات والفتيات يعتبر الشعر الصحي والطويل حلمًا لم يتحقق، فحين ظهور مشكلة الجفاف ، التقصف ، التساقط، كل هذا يجعل من الصعب نمو الشعر، ولذلك نود اليوم أن نقدم مع زوار موقعنا الزهراء الكرام مجموعة من الوصفات السريعة التي تساعد في تغذية وتطويل الشعر سريعا.

وقبل التعرف على الوصفات الطبيعية لتغذية وتطويل الشعر حتما ولابد أن نذكر الأسباب الرئيسية لعدم إطالة الشعر ومنها:

عدم التغذية السليمة

يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات والمعادن إلى تدهور حالة الشعر والأظافر وظهور أمراض مختلفة للشعر منها التساقط والتقصف، فيجب أن تتأكد من إطعام جسمك بالفيتامينات للازمة مما يساهم في نموه واستعادته مجددا.

عدم استخدام شامبو عالي الجودة

هذا يعتبر من اسباب عدم نمو الشعر فيجب ان تتأكد عند شراء منتج الشامبو ومنتجات العناية بالشعر إلى تركيبته فكلما قلت المواد الكيميائية والأصباغ فيه ، كان ذلك أفضل للشعر .

وصفات لتطويل الشعر في أيام

من الوصفات الفعالة في تغذية الشعر وتقويته والعمل على نموه هي الزيوت الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في اطالة الشعر في أيام.

المكونات

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت السمسم.

طريقة الاستخدام

نخلط المكونان معا في وعاء صغير الحجم.

نبدأ بتدليك فرواة الرأس بالخليط جيدا جدا.

يغطي الشعر ويترك لمدة 15 دقيق.

يشطف الشعر بعدها بالماء البارد.

وصفة زيت النخاع لتطويل الشعر

من الوصفات السحرية والمجربة في اطالة الشعر هي وصفة زيت النخاع الذي سرعان ما يغذي الشعر ويزيد من اطالته ونعومته في حال المواظبة على تطبيق الخلطة لمدة أسبوع.

المكونات

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة استعمال الوصفة