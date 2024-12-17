انت الأن تتابع خبر النتيجة هتبهرك .. حضري بخاخ القرنفل والروزماري الطبيعي في المنزل لتطويل الشعر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العناية بالشعر والحفاظ على قوته وطوله هو حلم تسعى إليه العديد من النساء، وخاصة في ظل استخدام منتجات العناية التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالشعر مع الوقت، ومن ذلك يعود الكثيرون إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها منذ القدم، ومنها بخاخ القرنفل والروزماري، والذي يتميز هذا البخاخ بقدرته على تعزيز نمو الشعر، وتقوية بصيلاته، ومنحه لمعانًا صحيًا بفضل خصائص المكونات الطبيعية المستخدمة فيه.

مكونات عمل الوصفة

ملعقتان كبيرتان من القرنفل.

ملعقة كبيرة من أوراق الروزماري الطازجة أو المجففة.

كوبان من الماء النقي.

عبوة بخاخة نظيفة ومعقمة.

خطوات التحضير

في قدر صغير، ضعي كوبين من الماء على النار واتركيه حتى يغلي.

أضيفي القرنفل وأوراق الروزماري إلى الماء المغلي.

خففي النار واتركي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تخرج الزيوت الطبيعية من المكونات.

أطفئي النار واتركي المزيج يبرد تمامًا.

صفي السائل باستخدام مصفاة دقيقة للتخلص من بقايا الأعشاب.

اسكبي السائل في عبوة بخاخة نظيفة.

طريقة الاستخدام