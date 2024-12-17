انت الأن تتابع خبر النتيجة هتبهرك .. حضري بخاخ القرنفل والروزماري الطبيعي في المنزل لتطويل الشعر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - العناية بالشعر والحفاظ على قوته وطوله هو حلم تسعى إليه العديد من النساء، وخاصة في ظل استخدام منتجات العناية التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالشعر مع الوقت، ومن ذلك يعود الكثيرون إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها منذ القدم، ومنها بخاخ القرنفل والروزماري، والذي يتميز هذا البخاخ بقدرته على تعزيز نمو الشعر، وتقوية بصيلاته، ومنحه لمعانًا صحيًا بفضل خصائص المكونات الطبيعية المستخدمة فيه.
مكونات عمل الوصفة
- ملعقتان كبيرتان من القرنفل.
- ملعقة كبيرة من أوراق الروزماري الطازجة أو المجففة.
- كوبان من الماء النقي.
- عبوة بخاخة نظيفة ومعقمة.
خطوات التحضير
- في قدر صغير، ضعي كوبين من الماء على النار واتركيه حتى يغلي.
- أضيفي القرنفل وأوراق الروزماري إلى الماء المغلي.
- خففي النار واتركي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تخرج الزيوت الطبيعية من المكونات.
- أطفئي النار واتركي المزيج يبرد تمامًا.
- صفي السائل باستخدام مصفاة دقيقة للتخلص من بقايا الأعشاب.
- اسكبي السائل في عبوة بخاخة نظيفة.
طريقة الاستخدام
- رشي البخاخ على فروة الرأس يوميًا مع تدليك خفيف باستخدام أطراف الأصابع لتحفيز الامتصاص، يمكن استخدامه على الشعر الرطب أو الجاف.
- يُفضل الاحتفاظ بالبخاخ في الثلاجة واستخدامه خلال أسبوع.
- هذا البخاخ الطبيعي لا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن تبحث عن طرق آمنة وفعالة لتطويل الشعر وتحسين صحته، مع المداومة على استخدامه، ستلاحظين فرقًا واضحًا في كثافة وطول شعرك.
- ومن الجدير بالذكر أن القرنفل غني بالمركبات التي تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر بشكل طبيعي، أما الروزماري (إكليل الجبل) فهو معروف بخصائصه المغذية والمحفزة لبصيلات الشعر، بالإضافة إلى دوره في تقليل تساقط الشعر وتحسين كثافته، لذا جربي وصفة القرنفل والروزماري لتطويل الشعر.