انت الأن تتابع خبر ماسك الجيلاتين للتبيض والتفتيح الفوري.. يخلصك من البقع الداكنة سريعًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ماسك الجيلاتين للتبيض البشرة وجعلها خالية من البقع الداكنة، حيث أن هذا الماسك يعتبر من أفضل الماسكات الطبيعية الفعالة التي تمنح البشرة الأشراقة المطلوبة بطريقة أمنة وبمكونات طبيعية، حيث أن الماسكات الصناعية تعتبر من أكثر المواد التي تسبب أضرار على البشرة مع الاستخدام المستمر، ومنها ظهور التجاعيد المبكرة وغيرها من الأضرار، ولكن مع ماسك الجيلاتين للتبيض ستلاحظ الفرق من أول استخدام.

ماسك الجيلاتين للتبيض

أن الجيلاتين من المواد الطبيعية التي تعد من مشتقات البروتين الحيواني ويحتوي على الكثير من الفوائد ومن أهمها مكافحة التجاعيد وتعزيز إنتاج الكولاجين بالبشرة التخلص من البعث الداكنة إزالة الأوساخ والشوائب والجلد الميت من الجلد.

أفضل ماسك الجيلاتين للتبيض

أن هذا الماسك يساعد على تفتيح البشرة ويعززها، كما أنه يعمل على ترطيب وانتعاش البشرة، وذلك لأن جميع مكوناته طبيعية.

المكونات

ملعقة من مسحوق الجيلاتين.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الحليب السائل.

طريقة تحضير واستخدام الماسك

نضع الحليب في وعاء صغير ونقوم بتسجينه.

أضف مسحوق الجيلاتين إلى الحليب وقلب المكونات حتى ذوبان الجيلاتين.

بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون واستمر في التقليب.

يترك الماسك جانباً حتى أن يبرد، وبعد ذلك يتم استخدامه.

قبل استخدام ماسك الجيلاتين عليك غسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ لأنها تساعد على تفتيح المسام.

استخدام فرشاة أو أصابعك في توزيع الماسك على البشرة بالكامل.

يترك الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة حتى تتأكد من أنه جف.

ابدأ في تقشير الماسك من الأسفل وبكل لطف وسحبه إلى أعلى.

بعد ذلك يتم شطف البشرة بالماء الفاتر، ويمكنك استخدام مرطب للبشرة مناسب.

مع العلم