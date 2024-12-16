طريقة عمل ماسك تقشير القدمين والركبة بمكون العسل للتفتيح وترطيب الجسم بنتيجة سريعة جداً

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الرياض - أحمد صلاح - تعتبر العناية بالقدمين والركبة جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي للجمال خاصة في فصل الصيف حيث يتعرض الجلد للجفاف والتشقق، ماسك تقشير القدمين والركبة يأتي كحل مثالي لاستعادة نعومة الجلد وإزالة الخلايا الميتة و يمكن تحضير هذا الماسك في المنزل باستخدام مكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة.

مكونات ماسك تقشير القدمين والركبة

يحتوي ماسك تقشير الركبة والقدمين علي بعض المكونات لطبيعية التي تعمل بنتيجة فعاله وسريعة لتفتيح المناطق الداكنه، والتي سوف نوضحها كالتالي:

ملعقتين كبيرتين من السكر البني: السكر يعتبر مقشر طبيعي يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتحفيز نمو خلايا جديدة. ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون: زيت الزيتون يرطب البشرة بعمق ويعمل على تجديد خلاياها. ملعقة كبيرة من العسل: العسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات مما يساعد في تهدئة البشرة. بضع قطرات من عصير الليمون: الليمون يعمل على تفتيح البشرة ويزيل البقع الداكنة.

خطوات عمل ماسك تقشير القدمين والركبة

في وعاء يتم خلط السكر البني وزيت الزيتون جيدًا حتى يتجانس الخليط.

يضاف العسل وعصير الليمون إلى الخليط ويستمر في التحريك حتى يصبح متماسكًا.

يتم وضع الماسك على القدمين والركبتين وتدليك المنطقة بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

يترك الماسك لمدة 15-20 دقيقة للسماح للمكونات بالتغلغل في البشرة.

يتم غسل القدمين والركبتين بالماء الدافئ وتجفيفها بلطف.

فوائد الماسك التقشير

يعمل ماسك التقشير هذا على إزالة الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة، مما يترك الجلد ناعمًا ولامعًا، زيت الزيتون والعسل يعملان على ترطيب البشرة بعمق بينما يساعد الليمون في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، واستخدام هذا الماسك بانتظام مرة أو مرتين في الأسبوع يساهم في الحفاظ على قدمين و ركبتين ناعمتين وجميلتين.

أهم النصائح لنجاح هذا الماسك