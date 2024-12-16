العالم اليوم - لوقف "المذبحة".. ترامب يقطع وعدا

انتم الان تتابعون خبر لوقف "المذبحة".. ترامب يقطع وعدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيتحدث مع نظيريه الروسي والأوكراني في إطار مساعيه لإنهاء الحرب.

وقد انتقد ترامب مرارا المساعدات بقيمة مليارات الدولارات التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا منذ بدء الحرب عام 2022، وتحدث بإعجاب عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال الحملة الانتخابية الأميركية، قال ترامب إنه يستطيع إنهاء الحرب في يوم واحد، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك، فيما يخشى البعض من أن يضغط على أوكرانيا للتخلي عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا وأعلنت ضمها لأراضيها.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي قبل نحو شهر من عودته إلى البيت الأبيض: "سنتحدث إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وسنتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وممثلين من أوكرانيا. يتعين علينا وقف الأمر، إنها مذبحة".

وأضاف الرئيس الأميركي المنتخب أن الحرب دمرت العديد من المدن التي "لم يعد هناك مبنى واحد قائم" فيها.

وقال ترامب: "إنها مجرد أنقاض. تماما كما حدث عندما هدمت مبنى في مانهاتن، وهو في الواقع أسوأ من ذلك، لأننا قمنا بذلك خطوة بخطوة".

وتابع: "لقد تم تدميرها، وبالمناسبة يوجد في تلك المباني العديد من الأشخاص".