نعرض لكم الان تفاصيل خبر خطة متكاملة لتطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات 250… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:15 صباحاً - استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خطة وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات. وأكد الوزير خلال الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرتها الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة. وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية.

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