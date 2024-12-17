الرياضة

لاعب الأهلي السابق: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر ليست منطقية

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أحمد جودة - القاهرة - قال عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق، إن معايير جوائز الأفضل في إفريقيا غير واضحة وظالمة في نفس الوقت واستبعاد محمد صلاح من جوائز الأفضل في إفريقيا قرار غير مفهوم من الكاف.

طعيمة: الجميع يفقد الثقة في الكاف

وتابع عادل طعيمة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "الجميع يفقد الثقة في الكاف بسبب اختيارات جوائز الأفضل".

وأضاف:" الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام باتشوكا رغم الخسارة بركلات الجزاء وأرفض كثرة الهجوم على كولر واللاعبين بعد الخسارة".

وأكمل:" كولر حصد العديد من البطولات والمطالبة برحيله غير منطقية بكل تأكيد بعد خسارة مباراة باتشوكا المكسيكي".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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