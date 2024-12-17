العالم اليوم - زلزال عنيف يهز أرخبيل فانواتو ومخاوزف من تسونامي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:23 صباحاً - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قوته 7.4 درجة هز بورت فيلا في فانواتو بالمحيط الهادي يوم الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وقال نظام التحذير الأميركي من أمواج المد العاتية (تسونامي) إن هناك تحذيرا من تسونامي في الأرخبيل بعد الزلزال.

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