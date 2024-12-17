العالم اليوم - زلزال بقوة 7.4 درجة يهز فانواتو.. وإلغاء تحذير من تسونامي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:25 صباحاً - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قوته 7.4 درجة هز بورت فيلا في فانواتو بالمحيط الهادي، الثلاثاء، وأظهرت لقطات مصورة أضرارا بمبنى يضم سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وأظهرت لقطات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي نوافذ مكسورة وأعمدة خرسانية منهارة، في مبنى يضم بعثات أجنبية بالعاصمة، من بينها السفارات الأربع.

وألغى نظام التحذير الأميركي من أمواج المد العاتية (تسونامي)، تحذيرا أوليا من تسونامي لفانواتو بعد الزلزال.

كما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي في أراضي غوام وساموا التابعة للولايات المتحدة.