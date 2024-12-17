العالم اليوم - مقتل قائد عسكري روسي بارز بانفجار في موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:21 صباحاً - قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، إضافة إلى عسكري آخر، انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس"، نقلا عن أجهزة الطوارئ، أن شخصين قتلا في الانفجار، من بينهما المسؤول البارز الجنرال إيغور كيريلوف.

وأكدت قناة "بازا" على منصة "تلغرام" المقربة من أجهزة الأمن الروسية، أن اثنين من العسكريين قتلا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن محققين في موسكو، أن تحقيقا جنائيا فتح فيما يتصل بوفاة الرجلين في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبعد نحو 7 كيلومترات عن مبنى الكرملين.

وأفادت "تاس" أن المحققين وخبراء الطب الشرعي كانوا يعملون في موقع الحادث مع موظفي خدمات الطوارئ الأخرى.