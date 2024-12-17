بمناسبة جائزة الكاف.. اتحاد كرة القدم يهنيء الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - يتشرف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة برفع أسمى آيات التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة اعلان الاتحاد الأفريقي لكرة منح سيادته جائزته المرموقة للإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤.
ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الجائزة تعكس جهود سيادته ومساهماته الكبيرة في إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم والرياضة المصرية والأفريقية من خلال البنية التحتية التي شيدها في مجال الرياضة مما جعل مصر مركزاً لتنظيم الفعاليات والبطولات العالمية استحقت عليه الاشادات العالمية على مدار سنوات حكمه.