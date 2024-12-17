بمناسبة جائزة الكاف.. اتحاد كرة القدم يهنيء الرئيس السيسي

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الجائزة تعكس جهود سيادته ومساهماته الكبيرة في إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم والرياضة المصرية والأفريقية من خلال البنية التحتية التي شيدها في مجال الرياضة مما جعل مصر مركزاً لتنظيم الفعاليات والبطولات العالمية استحقت عليه الاشادات العالمية على مدار سنوات حكمه.

محمد يوسف

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