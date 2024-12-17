زيزو بعد خسارة جائزة الأفضل: مجرد بداية لتحد جديد.. شكرا على دعمكم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:33 صباحاً - علق أحمد مصطفي زيزو لاعب وسط الزمالك، على خسارته جائزة أفضل لاعب داخل القارة لصالح الجنوب أفريقي ويليامز حارس مرمى صن داونز خلال حفل توزيع جوائز الكاف الذى أقيم في المغرب.

وكتب أحمد مصطفى زيزو عبر حسابه على إنستجرام: "إنها ليست النهاية، إنها مجرد بداية لتحدي جديد، شكرًا على دعمكم، فنحن جميعًا نعلم كيف تسير الأمور في الكاف، شكرًا للعائلة والأصدقاء والداعمين، نحبكم جميعًا".

زيزو

وحرص التونسى سيف الدين الجزيزري مهاجم نادى الزمالك، على دعم زميله أحمد مصطفى زيزو بعد خسارته لجائزة أفضل لاعب داخل القارة لصالح الجنوب أفريقي ويليامز في حفل توزيع جوائز الكاف التي أقيمت اليوم في المغرب.

وكتب سيف الدين الجزيرى عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الشكليات لا تعنينا.. أنت الأفضل" على صورة لأحمد مصطفى زيزو مؤكدا أنه الأفضل داخل القارة.

وتوج رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا على حساب الثنائي أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، وحسين الشحات لاعب الأهلي في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا.

وانتهت حفل جوائز الأفضل في أفريقيا والتي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي أقيمت في المغرب، وأسفرت عن حصول الأهلى على جائزة أفضل ناد فى قارة أفريقيا.