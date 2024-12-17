أجمل المدن الأوروبية التي تستحق الزيارة في فصل الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

عندما يحل فصل الشتاء، تكتسي المدن الأوروبية حلة ساحرة من الجمال والهدوء، وتتحول إلى وجهات سياحية فريدة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. فبين أسواق الكريسماس المضيئة، والمعالم التاريخية المغطاة بالثلوج، والأجواء الدافئة في المقاهي والمطاعم، تُقدم أوروبا في الشتاء تجربة لا تُنسى. في هذا المقال، سنأخذكم في جولة لاكتشاف أجمل المدن الأوروبية التي تستحق الزيارة في هذا الفصل الساحر…

براغ، جمهورية التشيك: تُعتبر براغ جوهرة وسط أوروبا، حيث تُضفي عليها الثلوج المتساقطة سحراً خاصاً. يمكنكم التجول في شوارعها المرصوفة بالحصى، وزيارة قلعة براغ الشهيرة، والاستمتاع بأجواء أسواق الكريسماس التقليدية.

فيينا، النمسا: تشتهر فيينا بأجوائها الملكية الفاخرة، وتزداد جمالاً في فصل الشتاء. يمكنكم زيارة قصر هوفبورغ، وحضور حفل موسيقي كلاسيكي، والتزلج على الجليد في ساحة راتهاوسبلاتز.

بودابست، المجر: تُقدم بودابست مزيجاً رائعاً من التاريخ والثقافة والحياة العصرية. في الشتاء، يمكنكم الاسترخاء في الحمامات الحرارية الشهيرة، والتجول على ضفاف نهر الدانوب المتجمد، وزيارة قلعة بودا.

ستراسبورغ، فرنسا: تُعتبر ستراسبورغ عاصمة عيد الميلاد في فرنسا، حيث تُقام فيها أسواق الكريسماس الأكثر شهرة في أوروبا. يمكنكم التجول في البلدة القديمة الساحرة، وزيارة كاتدرائية ستراسبورغ، والاستمتاع بأجواء المدينة الاحتفالية.

تالين، إستونيا: تُعتبر تالين مدينة من القرون الوسطى محفوظة بشكل رائع، حيث تُضفي عليها الثلوج المتساقطة سحراً خاصاً. يمكنكم التجول في شوارعها الضيقة المرصوفة بالحصى، وزيارة ساحة البلدة القديمة، والاستمتاع بأجواء المدينة الهادئة.

لندن، إنجلترا: تُقدم لندن في الشتاء مزيجاً رائعاً من الأجواء الاحتفالية والمعالم السياحية الشهيرة. يمكنكم زيارة أسواق الكريسماس، والتزلج على الجليد في حدائق هايد بارك، وحضور عرض مسرحي في ويست إند.

برشلونة، إسبانيا: إذا كنتم تبحثون عن وجهة شتوية أكثر دفئاً، فإن برشلونة هي الخيار الأمثل. يمكنكم الاستمتاع بأشعة الشمس على شاطئ البحر، وزيارة معالم المدينة الشهيرة مثل ساغرادا فاميليا وحديقة غويل، والاستمتاع بأجواء المدينة الحيوية.