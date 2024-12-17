ماتيو لاهوز: يجب على فينيسيوس جونيور أن يعيد النظر بتصرفاته

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - وجه الحكم الإسباني السابق، ماتيو لاهوز، انتقادات قاسية لنجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، مشيراً إلى أنه يجب عليه إعادة النظر بتصرفاته.

وشهدت مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، والتي انتهت بنتيجة التعادل (3-3)، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، أهمها ركلة جزاء غير محتسبة للنجم البرازيلي.

وقال لاهوز، في تصريحات لشبكة “موفيستار”: “على فينيسيوس أن يعيد النظر في تصرفاته. هذا ليس جيداً للرياضة”.

وأضاف: “يجب على الحكم أيضاً أن يعيد النظر في أدائه. ارتكب لاعب فاليكانو خطأ تكتيكياً لم تمنح له أفضلية اللعب، وبالتالي كان يجب أن ينذر قبل أن يتفاعل فينيسيوس بهذه الطريقة عند رؤية أن العقوبة لم تفرض”.

وفيما يتعلق بالركلة الجزاء المحتملة على فينيسيوس، أتم: “لدينا أداة رائعة وهي تقنية الفيديو. من المستحيل أن ترى العين البشرية ما حدث. من الصعب جداً فهم سبب عدم استخدام التقنية في مثل هذه الحالات”.