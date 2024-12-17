انت الأن تتابع خبر الألم في منطقتين مؤشر للسرطان الأكثر رعبًا.. فانتبهوا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهور آلام الجسم تعتبر انعاكسًا على وجود مشكلة صحية ما وضرورة استشارة الطبيب لمنع تفاقم الأمر، ولكن إذا كانت هذه الآلم في منطقتين محددتين فقد يكون ذلك دليلًا خطرًا على الجسم، حيث إمكانية الإصابة بأحد أنواع السرطانات الصعبة، وهذا يستدعي اهتمامًا كبيرًا وعناية خاصة وعاجلة وعدم تجاهل هذه الأعراض لمنع استمرارها وتفاقمها.

السرطان الأكثر رعبًا

تحدث أخصائي الوخز بالأبر داخل مدينة نيويورك الدكتور “لوت” في مقطع فيديو عبر الحساب الخاص به على تطبيق “تيك توك”

حول بعض الأعراض المتعلقة بما سماه بالسرطان الأكثر رعبًا،

وقال لوت أن متابعيه دائمًا ما يرسلون له قلقين حول نوع من السرطانات وهو “سرطان البنكرياس” فتبعًا لما أصدرته جامعة “يوتا هيلث” أن ما يقارب ثمانية فاصلة خمسة بالمائه فقط من المصابين بسرطان البنكرياس يبقون على قيد الحياة بعد خمسة سنوات من تشخيصهم بالمرض، ولذلك فإنه أكثر الأنواع قتلًا.

ومما يزيد هذا النوع صعوبة هو عدم وجود فحص روتيني يكشف عن إصابة الفرد بسرطان البنكرياس، وبالتالي يكون معرفة المرض مبكرًا ومعالجته امرًا صعبًا، ولذلك أهتم “لوت” بتسليط الضوء على أعراض هذا النوع من السرطانات من أجل المساعدة في التعرف عليه مبكرًا ومن

ثم استشارة طبيب متخصص.

أعراض الإصاب آلام الظهر وآلام البطن، وتزداد هذه الأعراض بمجرد تناول الطعام، بينما تقل بمجرد ميل الجسم للأمام.

جفاف الجلد وتحول لونه للأصفر مع الشعور بالحكة.

بياض العينين ومن ثم تحول لونها إلى الأصفر وهي من أعراض اليرقان والذي يحدث نتيجة انسداد القناة الصفراوية بواسطة ورم في رأس البنكرياس.

الإصابة بمرض السكري في مرحلة مبكرة من العمر كسن الخمسينات.

الغثيان والقيء، نتيجة ما يقوم به سرطان البنكرياس من تعطيل في مهام الجهاز الهضمي ويمكن أن يصل الأمر حد انسداده.ة بسرطان البنكرياس

نصيحة ثمينة

ولم يُنهي الدكتور “لوت” مقطع الفيديو الذي قام بتسجيله قبل أن يقدم لمتابعيه بعض نصيحة ذهبية وهي ضرورة مراجعة الدكتور إذا لاحظ الفرد أحد هذه الأعراض والتي اتفقت معه “هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية”

بأنها أحد أعراض الإصابة بمرض “سرطان البنكرياس”:

تحول البول للون الداكن والبراز يظهر شاحبًا.

فقدان الرغبة في تناول الطعام وبالتالي الخسارة الملحوظة للوزن.

انعدام القدرة على أداء مختلف الأعمال والشعور الدائم بالأرهاق.

الارتفاع الملحوظ في درجة حرارة الجسم والشعور بالرعشة.

الإحساس بالإنهاك.

الإسهال أو الإمساك.

ظهور آلام شديدة في المنطقة العلوية من البطن والظهر.

الإحساس بسوء الهضم والانتفاخ.

تغير لون العينين والجلد إلى اللون الأصفر بجانب ظهور أعراض الحكة.

وأكدت