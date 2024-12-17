مجلس النواب يحيل بيان وزير الاستثمار للجنتى الشئون الاقتصادية والمشروعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:37 مساءً - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على إحالة بيان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل علي إزالة المعوقات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: "على اللجنة المشتركة عقد اجتماع مشترك لمناقشة هذا البيان في أقرب وقت ممكن وإبداء ما تراه من ملاحظات في شأنه، وذلك في حضور الوزير ولمن يرغب من النواب من أعضاء اللجنة أو غيرهم الاشتراك في مناقشة البيان حضور اجتماع اللجنة".

واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.

وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.