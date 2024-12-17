مدينة الإنتاج الإعلامي توقع اتفاقية تعاون مع مدينة موسكينو السينمائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:39 مساءً - وقعت مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم في موسكو اتفاقية تعاون مع مدينة موسكينو السينمائية التابعة لحكومة موسكو لتطوير التصوير السينمائي.. ووضع استراتيجية مشتركة لدعم موسكو كمدينة إبداعية وتبادل الخبرات ومركز لتنمية عمل لجان الأفلام وعقد مؤتمرات وورش عمل ومجموعات عمل مشتركة لتنمية صناعة السينما بين البلدين ..

وقع الاتفاقية عن المدينة الدكتور هاني أبو الحسن مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي مفوضا عن الأستاذ عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما وقع من جانب موسكينو سينما الأستاذ كوسينكو كيريل غيناديفيتش مدير عام مؤسسة كينوبارك القائمة على إدارة "موسكينو سينما" وهي مدينة سينمائية كبرى تقع على بعد ٥٠ كيلو متر جنوب غرب العاصمة موسكو وتبلغ مساحتها الإجمالية ١١ مليون متر مربع وتضم مختلف مناطق التصوير وإمكانات كبرى وجميع الخدمات الإنتاجية المعروفة والحديثة .. افتتحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وعمدة موسكو في سبتمبر ٢٠٢٤ .. وتعد الأكبر مساحة وقد انتهى بناء ٢٥٪؜ ومن المتوقع الانتهاء من بنائها بالكامل خلال ثلاثة أعوام.

جاء التوقيع على هامش مشاركة المدينة في أسبوع موسكو الدولي للإبداع الذي يعقد برعاية وتشريف أليكسي فورسين وزير الثقافة بحكومة موسكو في الفترة من ٨-١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ بالعاصمة الروسية موسكو .. والذي يشارك فيه عدد كبير من صناع السينما من إحدى عشرة دولة

وتضمن البرنامج عقد لقاءات عمل ثنائية داخل أكبر الكيانات السينمائية الروسية العريقة التي أنشئت مطلع القرن العشرين مثل موس-سينيما وجوركي ستوديوز للتعريف بالإمكانيات وتبادل الخبرات والعمل المشترك بين الجهات المختلفة في مجال التصوير السينمائي الدولي .. وتم تقديم شرح لجميع المشاركين في الفعاليات حول أهمية مدينة الإنتاج الإعلامي وتاريخها وفرص التعاون التي تقدمها المدينة من لجنة مصر للافلام للتصوير في مختلف أنحاء مصر بنظام الشباك الواحد ..