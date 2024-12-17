إصابة شيكو تُؤجل تصوير “اللعبة” وتُثير دعابة تركي آل الشيخ

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

شهد الوسط الفني مؤخرًا خبرًا عن إصابة الفنان الكوميدي هشام محمد الشهير بـ “شيكو” في ركبته، ما استدعى تدخلاً جراحيًا. وقد تفاعل مع هذا الخبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بطريقته الخاصة، متمنيًا الشفاء العاجل لشيكو، ومُضيفًا لمسة من الدعابة حول تأخر أحد أفلامه. هذا الخبر يأتي بالتزامن مع تأجيل تصوير الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة” الذي يشارك فيه شيكو مع هشام ماجد.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته على “فيسبوك” عن إصابة الفنان شيكو في ركبته، واصفًا الإصابة بـ “الشديدة” التي استدعت تدخلاً جراحيًا. وقد عبّر آل الشيخ عن تمنياته بالشفاء العاجل لشيكو، مُضيفًا لمسة من الدعابة حول فيلم لشيكو لم يُعرض بعد، حيث قال: “يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر ألفان وثلاثمائة وأحد عشر يومًا 2311 بدون تصوير ولم ير النور.. أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه”. يُظهر هذا التعليق العلاقة الودية بين آل الشيخ وشيكو.

يأتي خبر إصابة شيكو في وقت تم فيه الإعلان عن تأجيل تصوير الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة”، الذي يُشاركه فيه البطولة هشام ماجد. وقد أُرجع سبب التأجيل إلى ضيق الوقت وانشغال معظم أبطال العمل بأعمال أخرى في موسم دراما رمضان 2025، وعلى رأسهم هشام ماجد الذي بدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل “أشغال شقة”. لا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت إصابة شيكو ستؤثر على موعد استئناف تصوير “اللعبة” في المستقبل.