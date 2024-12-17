الدوري الإنكليزي (16)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة..

بورنموث × وست هام يونايتد 1-1

آرسنال × إيفرتون 0-0

ليفربول × فولهام 2-2

نيوكاسل × ليستر سيتي 4-0

وولفرهامبتون × إبسويتش تاون 1-2

نوتينغهام فورست × أستون فيلا 2-1

برايتون × كريستال بالاس 1-3

مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد 1-2

تشيلسي × برينتفورد 2-1

ساوثهامبتون × توتنهام هوتسبير 0-5

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)

1- ليفربول: 36 نقطة

2- تشيلسي: 34 نقطة

3- آرسنال: 30 نقطة

4- نوتينغهام فورست: 28 نقطة

5- مانشستر سيتي: 27 نقطة