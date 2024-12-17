نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (16)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة..
بورنموث × وست هام يونايتد 1-1
آرسنال × إيفرتون 0-0
ليفربول × فولهام 2-2
نيوكاسل × ليستر سيتي 4-0
وولفرهامبتون × إبسويتش تاون 1-2
نوتينغهام فورست × أستون فيلا 2-1
برايتون × كريستال بالاس 1-3
مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد 1-2
تشيلسي × برينتفورد 2-1
ساوثهامبتون × توتنهام هوتسبير 0-5
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)
1- ليفربول: 36 نقطة
2- تشيلسي: 34 نقطة
3- آرسنال: 30 نقطة
4- نوتينغهام فورست: 28 نقطة
5- مانشستر سيتي: 27 نقطة