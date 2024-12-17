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الدوري الإنكليزي (16)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة..

بورنموث × وست هام يونايتد 1-1
آرسنال × إيفرتون 0-0
ليفربول × فولهام 2-2
نيوكاسل × ليستر سيتي 4-0
وولفرهامبتون × إبسويتش تاون 1-2
نوتينغهام فورست × أستون فيلا 2-1
برايتون × كريستال بالاس 1-3
مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد 1-2
تشيلسي × برينتفورد 2-1
ساوثهامبتون × توتنهام هوتسبير 0-5

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)
1- ليفربول: 36 نقطة
2- تشيلسي: 34 نقطة
3- آرسنال: 30 نقطة
4- نوتينغهام فورست: 28 نقطة
5- مانشستر سيتي: 27 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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