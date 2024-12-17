نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:52 صباحاً - استمر لاعب أتلانتا، ماتيو ريتيغي، بصدارة هدافي الدوري الإيطالي مع نهاية مباريات الجولة السادسة عشرة، وبفارق هدف واحد عن مراكوس تورام، لاعب إنتر ميلان.
1- ماتيو ريتيغي: 12 هدفاً
2- مراكوس تورام (إنتر ميلان): 11 هدفاً
3- مويس كين (فيورنتينا): 9 أهداف
4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 8 أهداف
5- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 7 أهداف
6- ريكاردو أورسوليني (بولونيا): 6 أهداف
7- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 6 أهداف
8- روميلو لوكاكو (نابولي): 6 أهداف