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الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16)

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:52 صباحاً - استمر لاعب أتلانتا، ماتيو ريتيغي، بصدارة هدافي الدوري الإيطالي مع نهاية مباريات الجولة السادسة عشرة، وبفارق هدف واحد عن مراكوس تورام، لاعب إنتر ميلان.

1- ماتيو ريتيغي: 12 هدفاً
2- مراكوس تورام (إنتر ميلان): 11 هدفاً
3- مويس كين (فيورنتينا): 9 أهداف
4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 8 أهداف
5- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 7 أهداف
6- ريكاردو أورسوليني (بولونيا): 6 أهداف
7- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 6 أهداف
8- روميلو لوكاكو (نابولي): 6 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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