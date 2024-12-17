الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:52 صباحاً - استمر لاعب أتلانتا، ماتيو ريتيغي، بصدارة هدافي الدوري الإيطالي مع نهاية مباريات الجولة السادسة عشرة، وبفارق هدف واحد عن مراكوس تورام، لاعب إنتر ميلان.

1- ماتيو ريتيغي: 12 هدفاً

2- مراكوس تورام (إنتر ميلان): 11 هدفاً

3- مويس كين (فيورنتينا): 9 أهداف

4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 8 أهداف

5- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 7 أهداف

6- ريكاردو أورسوليني (بولونيا): 6 أهداف

7- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 6 أهداف

8- روميلو لوكاكو (نابولي): 6 أهداف