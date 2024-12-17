نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (14)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة…
سبورتينغ براغا × فاماليكاو 3-3
بورتو × إستريلا أمادورا 2-0
ريو آفي × فيتوريا غيماريش 2-2
فارينزي × جل فيسنتي 0-1
ناسيونال ماديرا × موريرينسي 1-0
سبورتينغ لشبونة × بوافيستا 3-2
أروكا × سانتا كلارا 1-0
إي أس فوتبول × بنفيكا 1-1
إستوريل برايا × كاسابيا 0-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (14)
1- سبورتينغ لشبونة: 36 نقطة
2- بورتو: 34 نقطة
3- بنفيكا: 32 نقطة
4- سانتا كلارا: 27 نقطة
5- سبورتينغ براغا: 25 نقطة