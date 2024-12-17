الدوري البرتغالي (14)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة…

سبورتينغ براغا × فاماليكاو 3-3

بورتو × إستريلا أمادورا 2-0

ريو آفي × فيتوريا غيماريش 2-2

فارينزي × جل فيسنتي 0-1

ناسيونال ماديرا × موريرينسي 1-0

سبورتينغ لشبونة × بوافيستا 3-2

أروكا × سانتا كلارا 1-0

إي أس فوتبول × بنفيكا 1-1

إستوريل برايا × كاسابيا 0-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (14)

1- سبورتينغ لشبونة: 36 نقطة

2- بورتو: 34 نقطة

3- بنفيكا: 32 نقطة

4- سانتا كلارا: 27 نقطة

5- سبورتينغ براغا: 25 نقطة