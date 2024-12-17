دوري أبطال أوروبا للسيدات: ريال مدريد يلاقي تشيلسي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنزل سيدات فريق تشيلسي الإنكليزي في ضيافة ريال مدريد الإنكليزي اليوم، الثلاثاء، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وبنفس التوقيت، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي فريقا تفينتي الهولندي وسلتيك الاسكتلندي.

ترتيب المجموعة الثانية

1- تشيلسي: 12 نقطة

2- ريال مدريد: 12 نقطة

3- تفينتي: 3 نقاط

4- سلتيك: دون نقاط