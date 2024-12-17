كأس إيطاليا: جوفنتوس يلاقي كالياري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الثلاثاء، فريقا جوفنتوس وكالياري، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في دور الـ 16 من كأس إيطاليا بكرة القدم.

ويلعب غداً الأربعاء، أتلانتا مع تشيزينا، ويلتقي رومامع سامبدوريا بنفس التوقيت، وتختتم مباريات هذا الدور يوم الخميس بلقاء إنتر ميلانوأودونيزي.

النتائج المسجلة في دور الـ 16

بولونيا × مونزا 4-0

ميلان × ساسولو 6-1

لاتسيو × نابولي 3-1

فيورنتينا × إمبولي 2-2 وبالترجيح 3-4