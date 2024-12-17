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البحرين تعلن إجلاء أول دفعة من رعاياها من سوريا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية البحرينية نجاحها في إجلاء أول دفعة من رعاياها من سوريا، وضمان وصولهم بسلام إلى المملكة، بعد أن تم توفير التسهيلات والإجراءات اللازمة كافة لضمان عودتهم بأمان وسلاسة.

وأكدت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- تقديرها للجهود الحثيثة والمتابعة المتواصلة التي قامت بها البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى سوريا، مثنية على تعاون الجهات والشركاء كافة في تأمين عودة المواطنين البحرينيين، مؤكدة استمرارها في متابعة شؤون المواطنين البحرينيين في سوريا لضمان عودة الجميع إلى أرض الوطن سالمين.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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