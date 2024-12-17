كأس العراق: أربيل يستقبل سامراء

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - تقام اليوم، الثلاثاء، ثمان مباريات في الدور الأول من كأس العراق بكرة القدم وفق الآتي،وحسب توقيت مكة المكرمة:

الميناء × الكوفة- الساعة 13:45

الكاظمية × نفط البصرة- الساعة 13:45

الكهرباء × الرمادي- الساعة13:45

الاتصالات × القاسم- الساعة 13:45

الكرمة × المصافي- الساعة 13:45

النفط × الناصرية- الساعة 17:00

ديالى× نفط الوسط- الساعة 17:00

أربيل × سامراء- الساعة 17:00