نشكركم على متابعتكم خبر كأس العراق: أربيل يستقبل سامراء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - تقام اليوم، الثلاثاء، ثمان مباريات في الدور الأول من كأس العراق بكرة القدم وفق الآتي،وحسب توقيت مكة المكرمة:
الميناء × الكوفة- الساعة 13:45
الكاظمية × نفط البصرة- الساعة 13:45
الكهرباء × الرمادي- الساعة13:45
الاتصالات × القاسم- الساعة 13:45
الكرمة × المصافي- الساعة 13:45
النفط × الناصرية- الساعة 17:00
ديالى× نفط الوسط- الساعة 17:00
أربيل × سامراء- الساعة 17:00