رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يعقد الاجتماع الأسبوعي لمتابعة تطوير بيئة العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - عقد الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة؛ والدكتور حازم خميس، نائب رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع الأسبوعي الدوري لمتابعة مسار تطوير بيئة العمل واستحداث موارد جديدة لدعم تطلعات المستشفى نحو التميز.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة جنيه خير الدين، مساعد رئيس مجلس الإدارة؛ والدكتورة مروة عبد الجليل، مدير الشؤون العلاجية؛ والأستاذ محمد عبد الله، المدير المالي والإداري؛ والأستاذ إيهاب مفتاح، المدير الإداري، إلى جانب رؤساء الأقسام الطبية والمالية والإدارية.

ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسة، شملت استعراض المقترحات المقدمة من الأقسام المختلفة لتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية بالمستشفى؛ ما يسهم في تعزيز بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء العام، كما تناول الاجتماع بحث سبل استحداث موارد جديدة من خلال تبني حلول مبتكرة تهدف إلى استقطاب موارد إضافية لدعم تقديم خدمات طبية وإدارية متميزة.

ركز الاجتماع على تحسين الكفاءة المالية عبر مناقشة تقارير الشئون المالية، واستعراض مستجدات الوضع المالي، وشدد الحاضرون على أهمية مواجهة التحديات الحالية ووضع خطط تضمن الاستدامة المالية للمستشفى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الأقسام لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

أكد الدكتور ياسر حسن في كلمته أهمية تطوير بيئة العمل بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمل محفزة يدعم الإنتاجية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ودعا إلى تشجيع الأفكار المبتكرة التي تسهم في تحقيق الاستدامة والتميز في تقديم الرعاية الصحية.

من جانبه، أشار الدكتور حازم خميس إلى أهمية العمل بروح الفريق بين الأقسام لتحقيق التكامل وتحقيق الأهداف المشتركة، واعتبر أن استحداث موارد جديدة يمثل ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المستشفى المتزايدة وضمان استمرار تحسين الخدمات.

أشاد المشاركون في الاجتماع بالجهود المبذولة من جميع الكوادر العاملة، إذ أكدت الدكتورة جنيه خير الدين على أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف ورفع مستوى الخدمات العلاجية، بينما ركزت الدكتورة مروة عبد الجليل على أهمية تطوير الأداء العلاجي بما يواكب المعايير الحديثة، كما أثنى الأستاذ محمد عبد الله على الجهود المبذولة في تحسين الوضع المالي، وقدم الأستاذ إيهاب مفتاح مقترحات لتعزيز الأداء الإداري.

في ختام الاجتماع، ثمن رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة جهود كافة الأقسام وكوادرها، مؤكدين أهمية مواصلة العمل الدءوب لتحقيق رؤية المستشفى في تقديم خدمات طبية متطورة تتماشى مع أعلى معايير الجودة وتلبي تطلعات المرضى.

يأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية المستشفى لتعزيز الابتكار وضمان الاستدامة المالية والإدارية، بما يرسخ مكانتها بوصفها صرحًا طبيًّا رائدًا.