”الأعلى للإعلام” يهنئى الرئيس السيسي بمناسبة منحه جائزة التميز في قارة أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - وجه المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، بمنحه أرفع جائزة للاتحاد وهي الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، وذلك تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية.

وأكد عبد العزيز تقديره للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحرصه على منح هذه الجائزة الأفريقية الكبيرة للرئيس السيسي، موضحًا اتفاقه التام مع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على هذا التكريم المهم للرئيس السيسي الذي يعطي دائمًا أولوية قصوى ويلعب دورًا بارزًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع دول القارة السمراء.

وأشاد المهندس خالد عبد العزيز، بالحرص المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعطاء أولوية قصوى لجميع القضايا والملفات الخاصة بالتنمية الشاملة والمستدامة داخل مختلف دول القارة السمراء، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأفريقية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يحرص دائمًا على أن تكون القارة السمراء في بؤرة وصدارة اهتمامات الدولة المصرية على جميع الأصعدة.