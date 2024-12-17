الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وبنهاية هذه المرحلة بات ترتيب الهدافين على النحو الآتي:

1- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 13 هدفاً

2- محمد صلاح (ليفربول): 13 هدفاً

3- كول بالمر (تشيلسي): 11 هدفاً

4- بريان مبيومو (برينتفورد): 10 أهداف

5- كريس وود (نوتينغهام فورست): 10 أهداف

6- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف

7- يوان ويسا (برينتفورد): 8 أهداف

8- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 8 أهداف

9- أولي واتكينز (أستون فيلا): 7 أهداف

10- جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير): 7 أهداف

11- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 7 أهداف