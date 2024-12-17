نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وبنهاية هذه المرحلة بات ترتيب الهدافين على النحو الآتي:
1- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 13 هدفاً
2- محمد صلاح (ليفربول): 13 هدفاً
3- كول بالمر (تشيلسي): 11 هدفاً
4- بريان مبيومو (برينتفورد): 10 أهداف
5- كريس وود (نوتينغهام فورست): 10 أهداف
6- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف
7- يوان ويسا (برينتفورد): 8 أهداف
8- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 8 أهداف
9- أولي واتكينز (أستون فيلا): 7 أهداف
10- جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير): 7 أهداف
11- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 7 أهداف