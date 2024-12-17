نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام كالياري في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ألكسندر هوجو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كالياري في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في دور الـ16 بكأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري في كأس إيطاليا

تنطلق صافرة البداية لمباراة يوفنتوس ضد كالياري اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة كالياري في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: ماتيل بيرين.

خط الدفاع: دانيلو لويز، فيديريكو جاتي، بيير كالولو، أندريا كامبياسو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، تيون كووبميينيرز.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، تيموتي وياه، كينان يلدز.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد كالياري في كأس إيطاليا

تذاع مباراة يوفنتوس ضد كالياري مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.