نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي يحيي حفل رأس السنة في إمارة أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم محمد حماقي لإقامة حفلة غنائية ضخمة، ومن المقرر إقامتها في إمارة أبوظبي، وذلك في 31 ديسمبر الجاري، احتفالًا برأس السنة الجديدة 2025.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي مجموعة من أغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "أدرينالين، ما بلاش، لمون نعناع، وإفتكرت، قدام الناس، أجمل الناس، م البداية، لا ملامة".

آخر أعمال محمد حماقي

والجدير بالذكر إن أغنية جديدة لانج من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، ولم تعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

يذكر أن محمد حماقي أحيا حفل في الرياض سبق حفله بجدة بإسبوع، والحفلتين من تنظيم الشركة السعودية الرائدة بنش مارك