 أشهر حالات الانفصال بين النجوم في عام 2024

بعد أيام قليلة نودع جميعا عام 2024 بلحظاته السعيدة وأزماته المختلفة. عام شهد أكثر من حالة انفصال داخل الوسط الفني، شغلت الجمهور الذي يبحث دائما عن أخبار نجمه المفضل أو نجمته المفضلة، ويتساءل عن سر انتهاء قصص حب المشاهير.

بعض النجوم يفضلون التكتم على خبر الانفصال، لكنه ما إن يتسرب للإعلام أو يتحدث أحد الطرفين عنه حتى يتحول لحديث الجمهور لأيام وأسابيع وشهور.

في هذا الألبوم نستعرض أبرز حالات انفصال النجوم في 2024..

في يناير 2024 أعلنت ياسمين عبد العزيز انفصالها عن أحمد العوضي بالطلاقفي يناير 2024 أعلنت ياسمين عبد العزيز انفصالها عن أحمد العوضي بعد زواج استمر 4 سنوات تقريبًا.

كما أعلنت شيري عادل وزوجها طارق صبري طلاقهما في عيد الحب بعد فترة انفصال غير معلن وزواج لم يستمر طويلًا.

كما أعلنت نيللي كريم انفصالها عن هشام عاشور في مايو الماضي وكان خبر انفصالهما مفاجأة للجمهور، ولم يكشفا عن السبب.

وفي فبراير الماضي أعلن الفنان أحمد حاتم انفصاله عن زوجته قبل فترة.

كما أعلنت جوري بكر عن طلاقها من زوجها للمرة الثانية في أكتوبر الماضي، وكشفت أن الطلاق مر عليه 3 شهور لكنها فضلت عدم الإعلان عنه.