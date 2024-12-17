تجربة سينمائية جديدة يخوضها الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، وتحمل اسم "أوفر سايز"، وكشف "كزبرة" عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" أن الفيلم سينافس به في موسم صيف العام المقبل 2025، والعمل من إخراج كريم سعيد ومن تأليف إياد صالح.
وشارك "كزبرة" محبيه ومتابعيه عبر صفحته على "إنستغرام" صوراً ظهر من خلالها برفقة مخرج ومؤلف ومنتج فيلمه الجديد، وهو يقوم بالتوقيع على العقود الخاصة بالعمل، معلقاً: "توكلنا على الله استنونا في الصيف الجاي 'فيلم أوفر سايز'، شخصية عماد البطيء، خطوة مهمة جداً مكنتش هقدر أخدها من غير دعم إخواتي وإيمانكم بيا ويا رب يعجبكم، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج كريم سعد، وتأليف إياد صالح.
وتأتي مشاركة كزبرة بفيلم "أوفر سايز" بعد نجاح فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا"، الذي يُعرض حالياً بدور السينما، ويشارك في بطولته مع عدد من النجوم الشباب منهم: نور خالد النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، ومن النجوم الكبار آسر ياسين.
ودارت أحداثه حول "ماجد" وأصدقائه حيث يخوضون تحديات ومغامرات مثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، وذلك بعد دخولهم الجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها، مع وجود "حريفة جدد" داخل فريق كرة القدم الخاص بهم، سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد نجاحه في الحريفة.. كزبرة يخوض تجربة سينمائية جديدة تجربة سينمائية جديدة يخوضها الفنان أحمد بحر الشهير بـكزبرة وتحمل اسم أوفر سايز وكشف كزبرة عبر حسابه بم إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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