الدوري الإيطالي (16)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة…

لاتسيو × إنتر ميلان 0-6

إمبولي × تورينو 0-1

كالياري × أتلانتا 0-1

أودونيزي × نابولي 1-3

جوفنتوس × فينيزيا 2-2

ليتشي × مونزا 2-1

بولونيا × فيورنتينا 1-0

بارما × هيلاس فيرونا 2-3

كومو × روما 2-0

ميلان × جنوى 0-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)

1- أتلانتا: 37 نقطة

2- نابولي: 35 نقطة

3- إنتر ميلان: 34 نقطة

4- فيورنتينا: 31 نقطة

5- لاتسيو:31 نقطة