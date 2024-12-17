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الدوري الإيطالي (16)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة…

لاتسيو × إنتر ميلان 0-6
إمبولي × تورينو 0-1
كالياري × أتلانتا 0-1
أودونيزي × نابولي 1-3
جوفنتوس × فينيزيا 2-2
ليتشي × مونزا 2-1
بولونيا × فيورنتينا 1-0
بارما × هيلاس فيرونا 2-3
كومو × روما 2-0
ميلان × جنوى 0-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)
1- أتلانتا: 37 نقطة
2- نابولي: 35 نقطة
3- إنتر ميلان: 34 نقطة
4- فيورنتينا: 31 نقطة
5- لاتسيو:31 نقطة

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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