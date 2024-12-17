نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي… ترتيب الهدافين بعدالجولة (14) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:54 صباحاً - يبتعد فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتينغ لشبونة بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه في سباق اللقب للحصول على هداف الدوري البرتغالي بكرة القدم…
1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 18 هدفاً
2- صامويل اوموروديون (بورتو): 10 أهداف
3- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف
4- كلايتون سيلفا (ريوآفي): 7 أهداف
5- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 7 أهداف
6- كريم أكتورك أوغلو (بنفيكا): 6 أهداف
7- ريكاردو هورتا (سبورتينغ براغا): 5 أهداف
8- كانيا فوجيموتو (جل فيسنتي): 5أهداف
9- فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ لشبونة): 5 أهداف
10- كاسيانو دياز موريرا (كاسابيا): 10 أهداف
11- أليخاندرو ماركيس (إستوريل برايا): 5 أهداف
12- بروما (سبورتينغ براغا): 5 أهداف