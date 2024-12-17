الدوري البرتغالي… ترتيب الهدافين بعدالجولة (14)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:54 صباحاً - يبتعد فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتينغ لشبونة بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه في سباق اللقب للحصول على هداف الدوري البرتغالي بكرة القدم…

1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 18 هدفاً

2- صامويل اوموروديون (بورتو): 10 أهداف

3- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف

4- كلايتون سيلفا (ريوآفي): 7 أهداف

5- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 7 أهداف

6- كريم أكتورك أوغلو (بنفيكا): 6 أهداف

7- ريكاردو هورتا (سبورتينغ براغا): 5 أهداف

8- كانيا فوجيموتو (جل فيسنتي): 5أهداف

9- فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ لشبونة): 5 أهداف

10- كاسيانو دياز موريرا (كاسابيا): 10 أهداف

11- أليخاندرو ماركيس (إستوريل برايا): 5 أهداف

12- بروما (سبورتينغ براغا): 5 أهداف