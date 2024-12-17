نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا للسيدات: روما يستقبل غلطة سراي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الثلاثاء، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا للسيدات فيلتقي أولمبيك ليون الفرنسي وفولفسبورغ الألماني الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي روما الإيطالي وغلطة سراي التركي.
ترتيب المجموعة الأولى
1- أولمبيك ليون: 15 نقطة
2- فولفسبورغ: 9 نقاط
3- روما: 6 نقاط
4- غلطة سراي: دون نقاط