دوري أبطال أوروبا للسيدات: روما يستقبل غلطة سراي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الثلاثاء، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا للسيدات فيلتقي أولمبيك ليون الفرنسي وفولفسبورغ الألماني الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي روما الإيطالي وغلطة سراي التركي.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أولمبيك ليون: 15 نقطة

2- فولفسبورغ: 9 نقاط

3- روما: 6 نقاط

4- غلطة سراي: دون نقاط