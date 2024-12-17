نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه ليفربول نظيره ساوثهامبتون، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ليفربول يواجه ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

ويستضيف ملعب سانت ماري، المواجهة المرتقبة بين ساوثهامبتون وليفربول، ضمن منافسات كأس الكاراباو، تحت صافرة الحكم الإنجليزي سيمون هوبير.

وصعد الريدز إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد الفوز على نظيره برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، تأهل ساوثهامبتون لمواجهة الريدز، بعد تحقيق فوزا قاتلا في الدور الـ 16، على نظيره ستوك ستي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مواجهة ساوثهامبتون وليفربول في كأس الكاراباو

من المقرر، أن تقام مواجهة ساوثهامبتون وليفربول، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ساوثهامبتون وليفربول في كأس الكاراباو

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الكاراباو الإنجليزية لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD2.